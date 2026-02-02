In manette due adolescenti, uno è minorenne

AGIRA (ENNA) – Fanno irruzione in un bar di Agira e tentano di farsi consegnare l’incasso. In quelle fasi concitate, il barista viene colpito e finisce in ospedale. Poi tentano la fuga su un’auto rubata ma vengono raggiunti e bloccati dalla polizia. È avvenuto domenica sera attorno alle 21, ma la notizia è trapelata solo in questi minuti.

In due, tra cui un minorenne, sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di Leonforte. Non è chiaro ancora quale sia la misura cautelare – procede la Procura di Enna e la Procura minorile di Caltanissetta – sta di fatto che i due sarebbero accusati di tentata rapina e ricettazione di arma da fuoco e dell’auto rubata. Il minorenne è difeso dall’avvocato Orazio Spalletta.

La polizia di fatto ha sventato il colpo. Ora si attendono gli interrogatori e un comunicato della Questura che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Le condizioni del barista non sarebbero gravi.

