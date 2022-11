Iscrizioni aperte al Rally di Natale a Taormina

C'è tempo fino a lunedì 5 dicembre

Santa Teresa Riva (ME) – Il Rally di Natale a Taormina ha aperto le iscrizioni. Sarà possibile inviare le adesioni alla gara messinese organizzata da New Turbomark Rally Team fino a lunedì 5 dicembre.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre le due giornate culminanti di una settimana ad alta passione rallistica su tutta la riviera jonica messinese, zona di cui saranno coinvolti diversi comuni nella competizione aperta alle auto moderne ed alle auto storiche. Le novità dell’edizione 2022, a dieci anni dalla ripresa della storica gara da parte dell’appassionato sodalizio nato proprio a Santa Teresa Riva, ne hanno determinato il carattere di competizione sperimentale. Tra le particolarità della competizione anche il Bonus Time, l’abbuono dei tempi per i migliori di classe delle varie prove. Per ogni prova speciale il vincitore di classe avrà un abbuono di 3 secondi, 2” al 2° e 1” al 3°, gli abbuoni saranno applicati per ogni equipaggio sul tempo finale di gara.

Si conoscerà appena dopo la chiusura delle iscrizioni il numero dei partecipanti, mentre i nomi saranno ufficializzati dopo l’approvazione Federale dell’elenco. Previste diverse sorprese in un territorio ad altissima vocazione rallistica. La passione toccherà livelli decisamente alti già venerdì 9 dicembre con le ricognizioni del percorso di gara da parte degli equipaggi, solo con auto stradali e nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada, sotto l’attenta vigilanza dei Commissari di Percorso. Nella stessa giornata si svolgeranno i controlli dei documenti degli equipaggi e le verifiche delle vetture, che proseguiranno anche dalle 8.00 alle 10 di sabato 10 dicembre. Proprio sabato si svolgerà lo Shakedown dalle 8 alle 10 e successivamente la Qualifyng Stage, anteprima di sfida e spettacolo su 2 Km che determinerà l’ordine di partenza.

Il rally partirà dalla Porta Catania di Taormina alle 14.01, e farà ritorno sempre nella Perla dello Jonio, che patrocina l’evento, poco più di 24 ore dopo, domenica 11 dicembre.

Dopo lo start ben 4 crono già al sabato con due passaggi sulle PS “Savoca” e “Scifì – Limina”, pausa notturna e domenica altre tre prove speciali, con due passaggi sulla “Casalvecchio” ed uno sulla “Mandanici”,prima del traguardo. Il parco assistenza sarà situato nella iconica ed ampia piazza “Antonino Stracuzzi” a Santa Teresa Riva, stessa ubicazione per due dei tre riordini, mentre il terzo sarà a Mandanici.

Sempre più intensa l’interazione con tutto il territorio interessato che accoglie con rinnovato entusiasmo il ritorno del rally, tradizionalmente consapevole delle alte potenzialità comunicative e promozionali della gara, che misura 216,90 Km di cui 41,10 suddivisi tra le 7 Prove speciali.