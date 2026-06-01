Il leader di Controcorrente: "Ecco la Sicilia che vogliamo"

La tre giorni di festa organizzata in Sicilia per il matrimonio di Dua Lipa come punto di partenza per una riflessione più ampia sul futuro economico e turistico dell’isola. A farsene portavoce è il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

Secondo il deputato regionale, l’attenzione internazionale generata dall’evento dimostrerebbe quanto il valore del territorio sia spesso sottovalutato dagli stessi siciliani. In un lungo intervento sui social, La Vardera evidenzia come la scelta della Sicilia da parte di una delle popstar più famose al mondo rappresenti un segnale importante.

“Mentre il mondo guarda a Bagheria e alla Sicilia per il matrimonio di Dua Lipa, noi continuiamo a discutere come se fossimo una periferia dimenticata d’Europa”, esordisce. Per l’ex Iena, l’isola possiede già tutti gli elementi necessari per competere con le realtà più attrattive a livello internazionale: storia, cultura, paesaggi, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.

Dua Lipa, La Vardera e il paragone con la California

Nel post, il leader di Controcorrente richiama il modello della California, considerata una delle economie più forti del pianeta. Secondo La Vardera, anche la Sicilia dispone di caratteristiche simili: posizione strategica nel Mediterraneo, clima favorevole e un marchio territoriale riconosciuto in tutto il mondo. La differenza, sostiene, sarebbe legata alla capacità di trasformare queste risorse in opportunità economiche e occupazionali. “Il problema non è la mancanza di potenzialità. È la mancanza di visione”, afferma.

Turismo tutto l’anno e grandi eventi internazionali

Tra le proposte avanzate c’è quella di puntare con decisione sulla destagionalizzazione del turismo. Secondo La Vardera, l’isola dovrebbe attrarre durante tutto l’anno eventi internazionali, produzioni cinematografiche, matrimoni di lusso, congressi, università straniere, imprese innovative e lavoratori digitali. L’obiettivo sarebbe trasformare la Sicilia in una destinazione competitiva dodici mesi l’anno e non soltanto durante la stagione estiva.

Lo Sportello Unico per attrarre investimenti

Nel suo intervento, il deputato regionale immagina anche una Regione più attiva nella ricerca di investimenti e grandi eventi. “Tu scegli la Sicilia. Al resto pensiamo noi”, scrive, sintetizzando quello che definisce il principio alla base della propria idea di sviluppo. Tra le misure proposte figura la creazione di uno Sportello Unico per i Grandi Eventi e gli Investimenti Internazionali, con il compito di accompagnare aziende, organizzatori e investitori durante tutto l’iter autorizzativo. Secondo La Vardera, una delle priorità sarebbe ridurre il peso della burocrazia che spesso scoraggia chi vorrebbe investire nell’Isola.

L’idea dell’Assessorato alla Restanza

Uno dei passaggi centrali del post riguarda il fenomeno dell’emigrazione giovanile. Per affrontare il problema, La Vardera propone l’istituzione di un “Assessorato alla Restanza”, una struttura dedicata a coordinare politiche per il lavoro, la formazione, le università, le imprese, l’innovazione, le politiche abitative e gli incentivi al rientro dei talenti. L’obiettivo dichiarato è quello di trattenere i giovani in Sicilia e favorire il ritorno di chi è stato costretto a lasciare l’isola per motivi di studio o lavoro.

“La Sicilia può diventare la California d’Europa”

Nella parte finale del suo intervento, Ismaele La Vardera invita a leggere il matrimonio della popstar britannica di origini kosovare non come una semplice notizia di spettacolo: “Le nozze di Dua Lipa non sono una notizia di gossip. Sono una lezione politica”.

Secondo il leader di Controcorrente, il fatto che una cantante di fama internazionale abbia scelto la Sicilia per convolare a nozze dimostrerebbe come il valore dell’isola sia già riconosciuto all’estero: “Ci ricordano che il mondo ha già capito il valore della Sicilia. Adesso dobbiamo capirlo noi”.

L’obiettivo è dunque quello di trasformare la Sicilia in una terra capace non soltanto di accogliere turisti, ma anche di attrarre investimenti, opportunità e talenti, fino a diventare quella che La Vardera definisce “la California d’Europa”.