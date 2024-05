Ismett, Antonio Galante è il nuovo responsabile del reparto di epatologia

Il medico calabrese ha lavorato in Canada e Svizzera

PALERMO – Antonio Galante è il nuovo responsabile dell’unità di epatologia di Irccs Ismett. Originario di Reggio Calabria, Galante si è laureato a Messina nel 2008 ed ha conseguito la sua specializzazione in medicina interna ad Amburgo presso l’University medical center Hamburg – Eppendorf (Uke) nel 2016.

Negli ultimi quattro anni, Galante ha ricoperto l’incarico di capo clinica di epatologia presso il servizio di gastroenterologia dell’ente ospedaliero cantonale di Lugano, in Svizzera, dove è stato anche docente della facoltà di medicina dell’università della Svizzera italiana. Precedentemente, ha lavorato in Canada, presso il Toronto General Hospital dove ha conseguito la fellowship in epatologia dei trapianti.