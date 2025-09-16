Israele, Saar “Con proposta di sanzioni l’Ue rafforza Hamas”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accusando l’Ue di agire in malafede e di rafforzare Hamas introducendo sanzioni economiche contro Israele. “Questa proposta senza precedenti, che non è mai stata attuata contro nessun altro Paese, costituisce un chiaro tentativo di danneggiare Israele mentre stiamo ancora combattendo una guerra impostaci dall’attacco terroristico del 7 ottobre”, ha scritto Saar. Secondo il capo della diplomazia israeliana, Hamas si è rifiutata di rilasciare gli ostaggi detenuti a Gaza, aggiungendo che “se Hamas avesse accettato di disarmare e rilasciare gli ostaggi, la guerra sarebbe finita da tempo”. Saar ha aggiunto che l’intenzione dell’Ue di sospendere diverse disposizioni commerciali del suo accordo di associazione con Israele sta “rafforzando un’organizzazione terroristica responsabile di crimini efferati e che continua a perpetrare tali crimini, mentre Israele, partner di lunga data dell’Ue, combatte una guerra esistenziale”. Secondo Saar, “l’Ue fa il gioco di Hamas e della sua strategia calcolata per danneggiare Israele e minare il suo diritto a esistere”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-