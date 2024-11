L’Istituto Incremento Ippico alla 126esima Fieracavalli Verona

Lo ha fatto come ente coordinatore per l’Assessorato dell'Agricoltura

CATANIA – L’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ha partecipato alla 126esima edizione di Fieracavalli Verona. Lo ha fatto come ente coordinatore per l’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della regione Siciliana.

Ponendosi come “trait d’union” delle istituzioni coinvolte il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il Comune di Sanfratello. Ed ancora, l’Ente Parco dei Nebrodi, nonché degli allevatori e delle Associazioni presenti su tutto il territorio regionale.

L’Istituto Incremento Ippico

Ad essere condotti a Verona sono stati sedici soggetti di equidi. Annoverando le razze di cavalli Puro Sangue Orientale, Sanfratellano e Siciliano, unitamente agli asini Ragusani e Panteschi.

La partecipazione a Fieracavalli Verona ha, infatti, rappresentato una importante occasione di diffusione e promozione degli equidi autoctoni siciliani. Mostrati in tutta la loro bellezza e fierezza in vari momenti della manifestazione.

I visitatori e gli appassionati hanno così potuto ammirare da vicino le razze di cavalli e asini tipici siciliani, frutto di anni di selezione e passione. L’impegno e la dedizione profusa meritano una menzione di tutti i protagonisti equidi, ma anche di cavalieri, amazzoni, preparatori e conduttori che hanno dato lustro alla regione Siciliana, diffondendo capacità tecniche, cultura, storia e conoscenze del mondo del “cavallo” in Sicilia.

La partecipazione

Il cavallo Purosangue Orientale, con Regina di Ambelia di proprietà dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, è stato presentato con in sella Benedetto Mancuso.

Il cavallo Sanfratellano, con Bruna e Bettoven di proprietà di Francesca Scire, presentate in sella dalle amazzoni Francesca Scirè, Marialisa Mancuso e Pamela Pulvirenti. Rubicondo di proprietà di Salvatore Lupica Piccitto, Pablo di proprietà di Benedetto Reale, presentati in sella dal team amazzone Anastasia Brembilla, preparatore e cavaliere Carmelo Lo Cicero. E la speciale presenza della giovanissima Francesca Lo Cicero.

Saturno di proprietà di Gaetano Gelsomino, presentato in sella dal preparatore e cavaliere Loreto Scozzari; Salamone di proprietà di Sebastiano Fonti, presentato in sella dal preparatore e cavaliere Mattia Provvidenza.

Il cavallo Siciliano con Spoock, presentato alla mano dal proprietario Giuseppe Girgenti; Star light presentato in liberta dal preparatore e proprietario Michelangelo Calì, Furia di Spinuso presentato in sella dal cavaliere proprietario Giovanni Randazzo.

L’Asino Ragusano con: Salvo Pozzi, Vincent Pozzi e Asia, presentati dai proprietari Rosario e Peppe Leggio, da Francesco e Saro Martorana. L’Asino Pantesco con Vittorio proveniente dall’allevamento di San Matteo Erice del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, condotto da Raffaele Falsetta.

Unica presenza a Fieracavalli di un esemplare di bardotto, incrocio tra un’asina e un cavallo: Saro di Ambelia, proveniente dall’allevamento di Tenuta Ambelia dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, condotto da Nicolò Ocello con la tipica bardatura dei “caporali”.

I carretti siciliani

Nella sezione dedicata ai carretti è stata assicurata la presenza del “carretto siciliano” nella sua espressione artistica culturale con la presenza di Angelo Costantino. Offrendo un particolare tributo a Michelangelo Costantino, estimatore ed appassionato collezionista recentemente scomparso.

A margine della manifestazione, il Commissario Straordinario dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia Ignazio Mannino e Luca Marcora, Presidente dell’A.N.A.R.E.A.I. assegnataria da parte del MASAF della gestione dei Libri Genealogici delle razze di equidi a limitata diffusione, hanno sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa. Per la collaborazione volta alla valorizzazione, diffusione e miglioramento delle razze a limitata diffusione presenti sul territorio della Regione Siciliana.