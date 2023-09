It Alert, l’annuncio: i test si concluderanno il prossimo 13 ottobre

Le parole del capo del dipartimento di Protezione civile

ROMA – “Chiuderemo il 13 ottobre in tutta Italia i test tecnologici” per It Alert, “vale dire i modelli di comunicazione di tipo telefonico”. Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando a ‘Mattina 24‘ su Rainews24, riferendosi ai test in corso su It Alert.

Il sistema

“It Alert è il sistema di allarme pubblico italiano, che è inserito in un sistema di allarme pubblico europeo, che ha l’obiettivo – ha detto ancora Curcio – di allarmare i cittadini nel momento in cui si verificano situazioni di potenziale pericolo”.

L’allarme

“Ovviamente significa – spiega – che arriverà un messaggio sul telefono dei cittadini in determinate condizioni, che sono stabilite da alcune norme per i pericoli maggiori, al momento lo stiamo testando dal punto di vista tecnologico, cosa decisamente non semplice. Questo sistema tuttavia affiancherà il sistema di allerta sul territorio“.

Lazio e Liguria

“Poi più avanti – conclude – faremo delle prove sui rischi. Nel Lazio i test si terranno il 27 settembre insieme alla Liguria, ma naturalmente dobbiamo verificare che non si sovrappongano con allerte reali”.