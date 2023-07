“IT-Alert” in Sicilia, come funziona la notifica arrivata sui cellulari VIDEO

La nostra prova del messaggio recapitato a (quasi) tutti i dispositivi nell'Isola

Qualcuno è stato colto di sorpresa, qualcun altro era già ben informato, per altri ancora nessuna reale novità: sono gli esiti del test di “IT-Alert”, il nuovo servizio di allarme pubblico della Protezione civile che alle ore 12:00 di oggi mercoledì 5 luglio 2023 ha coinvolto i dispositivi mobili connessi alle reti telefoniche in Sicilia. Nella versione definitiva, il sistema dovrebbe consentire di avvisare la popolazione in caso di gravi emergenze o imminenti pericoli. Nel video in alto, la nostra prova: su uno dei due cellulari filmati (operatore Windtre) la notifica – anche sonora, inequivocabile – è arrivata tempestivamente, mentre sull’altro (operatore Iliad) nessuna traccia del messaggio.

La sperimentazione di IT-Alert coinvolge la Sicilia e altre 4 regioni, proprio con l’obiettivo di verificare le funzionalità di questa tecnologia e superarne i limiti già noti (qui i dettagli). Una volta operativa, afferma il Dipartimento nazionale della Protezione civile, consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata da situazioni di pericolo reale o potenziale, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile.