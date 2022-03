Italia-Macedonia, onda azzurra al “Renzo Barbera” FOTO e VIDEO

Circa 36.000 spettatori spingeranno l'Italia alla conquista della vittoria

PALERMO – Mancano pochissime ore al fischio d’inizio di Italia-Macedonia del Nord. Allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano le due nazionali si giocano un posto per la finale playoff con l’obiettivo di qualificarsi al Mondiale in Qatar del 2022 (l’altra semifinale sarà Portogallo-Turchia). I campioni d’Europa, guidati da Roberto Mancini, non vogliono mancare al prossimo torneo mondiale, soprattutto dopo l’assenza di quattro anni fa in Russia che ha visto trionfare la Francia.

C’è entusiasmo, c’è voglia di grande calcio. Il primo incontro (dopo la pandemia da Covid-19) con uno stadio aperto al pubblico al 100% sarà proprio quello del “Renzo Barbera” di questa sera: 36.000 spettatori circa spingeranno l’Italia alla conquista della vittoria. Un tutto esaurito che non si vedeva da diverso tempo nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano. Anche i tifosi macedoni, però, si faranno sentire pur essendo in minoranza. Saranno circa 1.500 i presenti nel settore ospiti con i colori della Macedonia del Nord: una parte dei supporters, oggi pomeriggio, ha riempito il centro storico di Palermo (GUARDA IL VIDEO).

L’esterno dello stadio “Renzo Barbera”

Già intorno alle ore 18.00, complice la programmazione in fasce orario per l’ingresso allo stadio, tantissimi tifosi siciliani (e non) hanno colorato di azzurro le strade limitrofe al “Renzo Barbera”. Il tricolore è ben visibile, dalle bandierine alle simpatiche parrucche, così come in tanti vestono la maglia azzurra o suonano una classica “tromba da stadio”. Si prevede, dunque, una maginifica serata di calcio, che tanto mancava alla città di Palermo.