Palermo, tifosi della Macedonia invadono le strade del centro VIDEO

Maglie, bandiere e cori hanno animato il pomeriggio di sole

PALERMO – Passano le ore, aumenta la tensione. Alle 20.45, allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano, l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Macedonia del Nord in occasione della semifinale playoff per il Mondiale in Qatar del 2022. L’impianto sportivo di Palermo è tutto esaurito per la sfida che vale l’avvicinamento alla qualificazione al campionato del mondo.

Se il pubblico di Palermo e della Sicilia ha risposto presente, anche i tifosi ospiti non saranno da meno. Le strade del centro storico palermitano sono state quasi invase dai tifosi macedoni. Maglie, bandiere e cori hanno animato il pomeriggio di sole della città. La partita si preannuncia entusiasmante e i tifosi di entrambe le nazionali non vedono l’ora di sostenere i colori della propria squadra.