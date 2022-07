Italiani trovati morti nella cantina di una pizzeria a Stoccarda

I due sarebbero morti a causa di ferite da taglio

1' DI LETTURA

Due ristoratori italiani, secondo quanto riporta la polizia locale, sono stati trovati morti nella cantina di una pizzeria Stoccarda. I due sarebbero morti a causa di ferite da taglio. Si tratta di due volti noti della ristorazione italiana locale. È in corso l’autopsia e gli inquirenti non escludono alcune piste. Entrambi di 53 anni, possano essere arrivati a una lite feroce, finendo col ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. L’altra possibilità al vaglio è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. La polizia ha escluso per ora la pista criminale.

La vicenda è stata ricostruita nel dettaglio dal quotidiano locale Stuttgarter Zeitung. Gli uomini sono stati trovati morti dalla polizia nella cantina del ristorante Valle, nella Geschwister-Scholl-Straße, una strada centrale del ricco capoluogo del Baden Wuttenberg.

Il locale era chiuso al momento dei fatti. L’unico testiomone è dunque la persona che ha ritrovato i due e ha dato l’allarme. La sue identità non è stata resa nota dalla polizia. Rimangono da chiarire il movente e la dinamica. Si sa però che i due erano amici e soci. Entrambi padrini dei reciproci figli.