Italixit, Ketty Rapisarda è la coordinatrice provinciale

Eletti anche gli altri vertici del movimento di Paragone.

CATANIA – Venerdì 29 Aprile, presso la sede della federazione provinciale di Italexit sita in via Del Bosco n. 349/A, si è svolta l’assemblea dei delegati provinciali per l’elezione delle proprie cariche politiche del partito “Italexit per l’Italia” fondato dal Sen. Gianluigi Paragone.

Dopo un intenso dibattito, che ha registrato la partecipazione attiva dei numerosi militanti presenti, si è proceduto all’elezione, avvenuta per acclamazione, della coordinatrice politica provinciale nella persona di Ketty Rapisarda (ex Sindaco di Tremestieri Etneo), del coordinatore provinciale organizzativo nella persona di Giuseppe Raineri e della tesoriera provinciale nella persona di Antonietta Narcisi.

Una rappresentanza con una impronta al femminile che ha incontrato il plauso del coordinatore politico regionale Avv. Luigi Savoca e del coordinatore organizzativo regionale Sig. Santo Musumeci.