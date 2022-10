ITF World Tour, $45.000 in palio allo Zaira Resort di Solarino

Renato Morabito: “Vogliamo metterci sui binari pre Covid-19: già richiesti due W25 per il 2023”

SOLARINO (SR) – Il circuito ITF femminile torna in Sicilia e resta a Solarino consolidando la formula dei tre tornei da 15 mila dollari che hanno portato in provincia di Siracusa le migliori promesse del tennis italiano e internazionale appena un anno fa.

Incassato il successo della prima edizione post-pandemia, l’organizzazione del LeoTennis è rientrata nelle scorse settimane in città per le operazioni di manutenzione dei campi dello Zaiera Tennis e interlocuzioni con l’amministrazione comunale solarinese.

“Riprendiamo da dove avevamo lasciato, da un’edizione 2021 che si è rivelata fortunata nonostante le numerose necessità legate alla convivenza con il Covid-19 – ha spiegato l’organizzatore dell’ITF di Solarino Renato Morabito -. Forti di questo puntiamo al miglior risultato possibile per una nuova riuscita della TopSpin Energy Cup, GVH Cup e Archigen Cup. Anticipo subito: abbiamo anche già fatto richiesta per lo svolgimento di due W25 ad ottobre 2023 in questa stessa sede. Desideriamo metterci sui binari pre-pandemia”.

Con un occhio al passato recente e uno al futuro, lo Zaiera Tennis Resort è pronto a tornare protagonista dal 30 ottobre al 20 novembre mettendo in palio un montepremi complessivo di $45,000.

Questo nel dettaglio le date di svolgimento:

TopSpin Energy Cup, Zaiera Tennis Resort, 30 ottobre – 6 novembre

GVH Cup, Zaiera Tennis Resort, 6 novembre – 13 novembre

Archigen Cup, Zaiera Tennis Resort, 13 novembre – 20 novembre

L’ITF World Tennis Tour di Solarino si confermerà momento di sinergia con il Comune di Solarino e la nuova amministrazione del sindaco Giuseppe Germano e la vicesindaco (con delega allo Sport) Francesca Oliva. Saranno diversi gli appuntamenti condivisi che arricchiranno il palinsesto del torneo a partire dal primo week-end di finali. Ingresso sempre libero alle tribune dalle 9:00 alle 17:00.