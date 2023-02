Ivoriano scomparso da sette mesi, l’appello del parroco di Avola

L'iniziativa di Libera Sicilia e di alcune associazioni del ragusano per ricordare Daouda Diane

ACATE (RG) – Iniziativa di Libera Sicilia e di alcune associazioni del ragusano per ricordare Daouda Diane, l’ivoriano scomparso da Acate il 2 luglio scorso dopo alcune ore di lavoro trascorse in un cementificio. Libera e le altre associazioni ricordano ogni mese la scomparsa di Daouda, con una lettera – appello.

La lettera di don Paolo Catinello per Daouda

Questo mese la lettera è stata scritta da don Paolo Catinello, parroco della chiesa di San Giovanni battista ad Avola, impegnato nella lotta contro le povertà e l’accoglienza degli immigrati. “Quale la colpa di questo ragazzo ivoriano, modello di lavoratore e di perfetta inclusione sociale? – chiede don Catinella – Forse il fatto che ha denunciato le condizioni disumane in cui versano tanti lavoratori? Forse il desiderio legittimo, per sé e per altri amici, di avere il minimo rispetto delle norme di sicurezza? forse questo indifeso ragazzo africano ha mostrato le rughe di un paese e in modo particolare di una regione che non considera più il lavoro come fonte di partecipazione umana al progetto della creazione di Dio ma solo come fonte di guadagno fine a se stessa?”.

L’appello e le parole della Genesi

Il sacerdote chiude il suo appello con le parole della Genesi e con la vicenda biblica di Caino e Abele. Ricordando la frase di Caino don Paolo Catinello chiede: “Sono forse io il custode di mio fratello Daouda Diane?” E conclude: “Eludere questa domanda corrisponde a tradire la nostra umanità, il che significa non avere futuro”.