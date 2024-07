Jean Calogero e Lilyana Pizzo: via libera a due mozioni del M5S

I contenuti delle proposte

CATANIA – Votate dall’aula di Palazzo degli elefanti due mozioni proposte dal M5S. La prima prevede l’individuazione di una sede da destinare a Museo Civico di arte contemporanea, con uno spazio espositivo permanente dedicato a Jean Calogero.

“Sono passati ormai 10 anni – dice la consigliera comunale M5s Gianina Ciancio, prima firmataria delle mozioni – dalla presentazione di una petizione promossa dall’ “Archivio Jean Calogero” che, nel comunicare la disponibilità a donare diverse opere al Comune, ne chiedeva la valorizzazione per omaggiare un artista di fama mondiale che forse solo nella sua città non ha ancora avuto il giusto riconoscimento.

A distanza di anni, la questione non può ritenersi chiusa, considerato che la città non può e non deve perdere questa straordinaria opportunità, anche per ampliare la sua offerta culturale”

L’altra mozione prevede l’impegno a intitolare il PalaCatania a Lilyana Pizzo, pallavolista e allenatrice, vincitrice dell’unico scudetto di pallavolo femminile in Sicilia, inserita nella hall of fame della Federazione Italiana Pallavolo.

“Anche in questo caso – continua Ciancio – è stata presentata una petizione sottoscritta da quasi 14.000 persone e la causa è stata sposata da numerose personalità del mondo dello sport. Il Sindaco si è detto contrario all’iniziativa, ma proprio per questo serviva una presa di posizione da parte del Consiglio nella sua interezza, che evidentemente ha un’idea diversa”

“Ringraziamo i colleghi – conclude il consigliere Graziano Bonaccorsi – di opposizione e maggioranza, che hanno sottoscritto, condiviso e votato le nostre mozioni, dimostrando così indipendenza e autorevolezza.”