Job Digital Lab, appuntamento a Sicindustria

L'incontro.

Job Digital Lab, il programma di formazione della Fondazione Mondo Digitale e ING Italia, arriva a Palermo in occasione dell’incontro “Tecnologie 4.0 e strategie digitali per far crescere la tua impresa”, organizzato con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e con la partecipazione della Camera di Commercio di Palermo-Enna. L’appuntamento è per domani, alle 15, presso la sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta, 44, a Palermo.

Il momento formativo sarà dedicato alla scoperta di come il digitale possa sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese: dalla costruzione di un piano di marketing grazie a una più puntuale analisi dei dati, alla definizione di una strategia omnichannel, fino all’email marketing e a una più consapevole presenza sui social network. Nel corso dell’incontro verranno presentate alcune storie di successo di realtà imprenditoriali locali.