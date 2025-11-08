Juve Stabia-Palermo, chance per Brunori dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

“Contro la Juve Stabia è la prova del nove”. Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è consapevole che per rafforzare ulteriormente il sonoro 5-0 contro il Pescara servirà un altro importante risultato a Castellammare di Stabia.

I rosanero, a partire dalle 17.15, saranno impegnato allo stadio “Romeo Menti” contro la Juve Stabia di Ignazio Abate, ex compagno di squadra e caro amico dello stesso Inzaghi. Una trasferta insidiosa che i siciliani dovranno affrontare senza tifosi al seguito, considerato il divieto di vendita per il settore ospiti ai residenti nella provincia di Palermo.

La compagine di casa è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Modena e sicuramente, nelle ultime settimane, non sta vivendo un periodo facile per via della disposizione dell’amministrazione controllata a causa di presunte infiltrazioni mafiose. In campo, comunque, nelle ultime cinque gare di campionato ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte (anche se in questa stagione non ha mai perso in casa). Le Vespe sono al dodicesimo posto in classifica con 14 punti ottenuti fino a questo momento.

Il Palermo, dal canto suo, ha dato un’ottima reazione emotiva e sportiva dopo le due sconfitte di fila: per il 125esimo anniversario del club, i rosanero hanno vinto 5-0 contro il Pescara. Un risultato a cui Inzaghi vuole dare continuità, anche per tornare ai vertici della graduatoria di Serie B. Il club di viale del Fante, attualmente, occupa la quinta posizione con 19 lunghezze a referto. L’ultimo successo in trasferta del Palermo risale al 4 ottobre scorso, quando la vittoria arrivò per 2-1 in casa dello Spezia.

Juve Stabia-Palermo: le probabili formazioni

Mister Abate dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Ruggero, Giorgini e Bellich guidano il comparto arretrato, mentre in mezzo al campo ci sarà Leone a dettare i tempi di gioco dei padroni di casa. In avanti, coppia d’attacco di esperienza e qualità con Gabrielloni e Candellone.

Anche l’allenatore dei siciliani dovrebbe optare per il 3-5-2. In difesa ci saranno Bereszynski, Bani e Ceccaroni, mentre in mediana Ranocchia sarà affiancato da Segre e Palumbo. In avanti, chance da titolare per Brunori accanto a Pohjanpalo.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Candellone.

PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Brunori, Pohjanpalo.