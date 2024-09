Juve Stabia-Palermo, chance da titolare per Le Douaron: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Dopo la sosta per le Nazionali, il Palermo torna in campo in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B. I rosanero giocano in trasferta allo stadio “Romeo Menti”, ospiti della Juve Stabia guidata da Guido Pagliuca. Il campo del club campano, in erba sintetica, avrà un ruolo fondamentale nella preparazione strategia della partita.

Le Vespe di Castellammare di Stabia attualmente guidano la classifica di Serie B con 8 punti ottenuti fino a questo momento, così come Pisa e Spezia. La squadra, promossa lo scorso anno dalla Serie C, non ha ancora perso in questa fase iniziale della stagione, totalizzando due vittorie e due pareggi. Nell’ultimo match giocato prima della sosta, la Juve Stabia ha terminato la gara a reti inviolate contro il Frosinone.

Anche il Palermo di mister Dionisi si appresta al match reduce da un pareggio del turno precedente. I rosanero, in rimonta, hanno portato a casa un punto nell’uno a uno casalingo contro il Cosenza dell’ultimo turno di campionato. Sono 4 i punti portati a casa dai siciliani nelle prime quattro giornate di Serie B: una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bottino di Brunori e compagni.

Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni

Il tecnico dei campani schiera i suoi con il 3-4-1-2. Assente Folino per squalifica, dovrebbe prendere il posto di centrale difensivo Bellich o Varnier. In avanti, possibile l’impiego dal primo minuto per Candellone e Adorante, supportati alle loro spalle da Mosti.

L’allenatore dei rosanero, nel suo 4-3-3, è alle prese con infortunati e rientri dalle Nazionali. Diakité dovrebbe regolarmente giocare a destra, mentre a sinistra scalpita Pierozzi. In mezzo al campo, anche Segre potrebbe partire dall’inizio. Possibile esordio da titolare per Le Douaron, attaccante francese in ballottaggio con Insigne per il ruolo di esterno destro.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Bellich, Varnier; Andreoni, Leone, Buglio, Floriani; Mosti; Piscopo, Adorante.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Francesco.