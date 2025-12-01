 Kickboxing, Italia campione del mondo con la palermitana Silvia Gristina
Kickboxing, Italia campione del mondo con la palermitana Silvia Gristina

Medaglia d'oro per l'atleta del capoluogo siciliano
Dall’Italia ad Abu Dhabi, i colori azzurri brillano sul tetto del mondo. Con 8 ori, 8 argenti e 12 bronzi, la Nazionale Italiana di Kickboxing conquista il vertice del ranking mondiale WAKO. Il Mondiale più grande di sempre, che ha visto la partecipazione di oltre 2000 atleti provenienti da più di 80 nazioni, si è concluso con l’Italia sul gradino più alto del podio.

Per la prima volta nella storia della Federazione, la Nazionale Italiana di Kickboxing Federkombat conquista il primo posto assoluto nel medagliere mondiale, firmando un’impresa che resterà negli annali dello sport azzurro. E tra questi, c’è anche un po’ di Palermo con Sivlia Gristina della palestra Aikya.

silvia gristina kickboxing

L’atleta palermitana, dopo aver vinto i campionati italiani a giugno scorso nella categoria -70kg specialità Pointfighting, ha conquistato la nazionale azzurra. Nel weekend ad Abu Dhabi, dunque, Silvia Gristina ha vinto all’ultimo round, nei secondi finali del match, l’incontro decisivo contro l’atleta slovena, conquistando la medaglia d’oro.

silvia gristina kickboxing

Nella gara a squadre, invece, Federica Trovalusci, Marta Sellati, Silvia Gristina e Francesca Ceci hanno ottenuto la medaglia di bronzo. Un risultato storico per tutto il movimento italiano e palermitano.

