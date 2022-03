Le immagini spettrali

KIEV (UCRAINA) – Il servizio di emergenza statale ucraino, citato dal Kyiv Independent, ha affermato che i servizi di soccorso stanno spegnendo un incendio che è scoppiato in diversi piani e nel parcheggio del centro commerciale Retroville a Kiev, a causa dei bombardamenti russi nel quartiere di Podil. Testimoni riferiscono di diverse auto in fiamme, mentre ancora non si hanno notizie certe su eventuali vittime.

Il bilancio del bombardamento russo, che ha colpito anche alcune case, è di almeno quattro morti: lo riportano i media locali e internazionali, citando i servizi di soccorso.