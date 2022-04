La 106ᵃ Targa Florio proroga le iscrizioni

Si mira a superare quota 200

PALERMO – Prorogato il termine di chiusura delle iscrizioni alla 106ᵃ Targa Florio a venerdì 29 aprile. Gli organizzatori hanno chiesto ed ottenuto un prolungamento di due giorni del termine ultimo per inviare le adesioni (precedentemente fissato al 27 aprile). I numeri sono già cospicui tanto da immaginare il superamento di quota 200 iscrizioni alla gara organizzata da AC Palermo con il supporto di ACI Sport.

La notizia della proroga delle iscrizioni ha favorito l’arrivo di altre adesioni e il numero aumenta con il passare delle ore, così come riporta il sito di ACI Palermo. Sempre più numeroso l’elenco dei protagonisti annunciati al terzo appuntamento stagionale di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, prova d’apertura stagionale per la Coppa Rally di Zona e Campionato Siciliano. Proprio per la serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia il coefficiente di moltiplicazione del punteggio sarà 2 sia per le auto moderne si per le auto storiche.