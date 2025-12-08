TORINO- La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente per l’incidente in cui sabato sera sull’autostrada A5, Torino-Aosta, è morta una bimba di nemmeno tre mesi, mentre la mamma era alla guida.

L’aggravante della fuga

L’aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell’accaduto, i cui conducenti si sono allontanati senza prestare soccorso.

Sono stati trovati intanto dei testimoni e sono ancora in corso gli accertamenti tecnici per capire perché l’ovetto che conteneva la bimba sia stato sbalzato fuori dal mezzo nell’incidente.

Le indagini

Gli investigatori sono al lavoro per accertate la dinamica dell’incidente, anche con l’ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada, in direzione Aosta appena fuori Torino, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano.

Per le ragioni che hanno impedito all’ovetto e alla bambina di restare assicurati nell’auto, non ci sono ancora conclusioni.