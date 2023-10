La cantina siciliana Fazio protagonista di B.E.V.I. su Sky Arte

La puntata va in onda martedì 31 ottobre

TRAPANI – Una cantina siciliana su Sky Arte. Martedì 31 ottobre alle ore 20.40, il nuovo episodio di B.E.V.I. (Bacche, Enologi e Vinattieri d’talia) – L’Arte del Vinificare verrà dedicato alla casa vinicola Fazio.

L’azienda apre le porte

In occasione della terza stagione, l’azienda siciliana aprirà le porte della propria tenuta per svelare, a piccoli sorsi, il territorio della Doc Erice e il legame con l’arte, frutto della collaborazione con l’artista palermitano Nicola Pucci, autore del murales “Soffio aereo su Fulgatore”.

Accompagnati da Lilly Fazio – volto e voce dell’azienda – B.E.V.I. condurrà il grande pubblico in un racconto emozionale che inizierà da Trapani, passando da Erice fino ad arrivare a Palermo, nello studio di Nicola Pucci, pittore e artista di fama internazionale, autore di ‘Soffio Aereo su Fulgatore’.

“Un percorso affascinante”

“Essere stati coinvolti in un progetto come quello di B.E.V.I. rappresenta per la nostra azienda un importante elemento di distinzione – sottolinea Lilly Fazio – . ‘Soffio Aereo su Fulgatore’ e la collaborazione con Nicola Pucci costituiscono il primo tassello di un percorso affascinante”.

Nel nono episodio della terza stagione di B.E.V.I. dal titolo ‘Vivere il vino emozionandosi’ (Sicilia e Toscana) – in onda su Sky Arte (canale 400 della piattaforma satellitare) martedì 31 ottobre alle ore 20.40 – Casa Vinicola Fazio sarà dunque protagonista.