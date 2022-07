La Cestistica Torrenovese non parteciperà alla prossima Serie B

"La società non può soddisfare i requisiti richiesti per il nuovo format"

TORRENOVA (ME) – “Con grande rammarico Cestistica Torrenovese comunica ai propri sostenitori che non parteciperà al prossimo campionato di serie B nazionale 2022/2023”, si legge sui canali social ufficiali del club. La squadra messinese non sarà tra le squadri partecipanti alla prossia Serie B. Di seguito, la nota ufficiale diramata dalla società.

“La sofferta decisione nasce dalla consapevolezza da parte della società di non poter soddisfare i requisiti richiesti dal nuovo format previsto dalla riforma dei campionati, voluta e adottata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Originariamente prevista per la s.s. 2023/2024 con l’obiettivo dichiarato di una “profonda riorganizzazione” della terza serie nazionale, la riforma entrerà anticipatamente in vigore a partire dalla prossima stagione prevedendo, tra l’altro, più di 40 retrocessioni nel nuovo campionato interregionale.

Tale circostanza – a cui si aggiunge l’impossibilità per un comune di 4.000 abitanti di avere una struttura che rispetti i nuovi requisiti minimi di capienza pari a 1.000 posti – ha imposto una seria e profonda riflessione, a seguito della quale si è raggiunta la consapevolezza, seppur “disturbata” dal traino entusiasmante dei risultati della prima squadra, di non poter continuare a vivere questo sogno chiamato serie B.

Per tali ragioni, a grande malincuore, abbiamo preferito “anticipare” gli effetti della riforma e fare un passo indietro, certi che questo grande sacrificio consentirà alla Cestistica Torrenovese di poter pianificare un futuro più roseo e sostenibile, incentrato sulla cura e lo sviluppo dei nostri giovani”.

“IL NOSTRO NOME IN GIRO PER L’ITALIA”

“Nel corso della nostra storia abbiamo conquistato grandi risultati sul campo, passando dal campionato di promozione alla serie B nazionale in poco meno di 6 anni – prosegue il comunicato ufficiale del club -. Con orgoglio e grande senso di appartenenza, abbiamo portato in giro per l’Italia il nome della nostra splendida Torrenova, un paesino di poco più di 4 mila anime in provincia di Messina, dove niente è impossibile.

Probabilmente nel breve periodo in molti non comprenderanno le ragioni e le motivazioni di questa scelta ma siamo sicuri che, messe alle spalle delusione e rabbia, i nostri sostenitori comprenderanno le ragioni e le motivazioni che hanno imposto questa sofferta decisione.

Un enorme ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno accompagnati in questa magnifica esperienza tra le grandi del basket italiano: i nostri splendidi tifosi, il gruppo “Bad Eagles”, i nostri collaboratori, i nostri atleti, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno creduto e supportato la nostra giovane società. Con l’auspicio che, qualunque sia il campionato a cui parteciperemo, sarete sempre al nostro fianco.

Il Consiglio di Amministrazione della Cestistica Torrenovese s.s.d. a r.l.”.