La Dc scalda i motori per la festa dell’Amicizia, a Ribera anche Rotondi

Il capogruppo all'Ars Carmelo Pace: sarà un momento di confronto per tutti

1' DI LETTURA

RIBERA – L’onorevole Gianfranco Rotondi sarà presente alla giornata inaugurale della Festa dell’Amicizia della DC, in programma dal 5 al 7 ottobre 2023 a Ribera. Il deputato nazionale parteciperà alla tavola rotonda prevista alle ore 18,30 dal titolo “Sussidiarietà e decentramento: le autonomie locali al fianco del cittadino”, presso la sala consiliare Frenna. Tra i relatori, l’onorevole Andrea Messina (assessore Enti locali Regione Siciliana), il professore Agatino Cariola (docente diritto costituzionale), l’onorevole Gianfranco Rotondi (deputato nazionale), l’onorevole Marco Falcone (assessore Economia Regione Siciliana). Modererà Michela Giuffrida.

Il 5 ottobre, alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione dell’evento alla presenza anche del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno in piazza Duomo e, alle 17,30, il primo tavolo tecnico: “Giovani tra crisi e opportunità, quali sfide per il futuro?”, presso la sala convegni Emanuela e Giovanni Ragusa. I relatori saranno Gaetano Galvagno (presidente Ars), Roberto Lagalla (sindaco Palermo), Domenico Bonanno (capogruppo DC in Consiglio comunale a Palermo), Felice Pecoraro (primario chirurgia vascolare Policlinico), Maria Elena Oddo (presidente Giovani imprenditori Sicindustria Palermo). Modererà Salvatore Li Castri (vice presidente Ordine giornalisti Sicilia).

Dalle ore 18 Corso Umberto I si animerà con la Fiera delle eccellenze siciliane e street food, al termine della prima giornata, sono previsti due spettacoli musicali in piazza Duomo con Joe Castellano e Silvia Mezzanotte. “La Festa dell’Amicizia è un evento di confronto e di dibattito che coinvolgerà tutta la società: dalle Istituzioni al terzo settore, dalla Chiesa all’imprenditoria – dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars e segretario organizzativo regionale -. Dal 5 al 7 ottobre saranno presenti esponenti nazionali non solo della DC, ma anche di altri partiti. La presenza dell’Onorevole Rotondi, che siamo felici abbia accettato l’invito, rappresenterà proprio un momento di confronto per un contradditorio dopo le polemiche dei mesi scorsi. La Democrazia Cristiana è un partito che si fonda sul dialogo e sul rispetto”.