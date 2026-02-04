La denuncia di Schillaci: “Crolli e disagi nelle scuole siciliane”

"Situazione intollerabile"

PALERMO – “Molte scuole in Sicilia si trovano in condizioni strutturali precarie, senza riscaldamento e senza illuminazione. Non è più tollerabile questa situazione e da settimane chiedo che i vertici delle Città Metropolitane e dei Liberi consorzi siano auditi in commissione Pubblica istruzione dell’Ars”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Esprimo la mia indignazione per i ritardi che si sono accumulati nella convocazione dell’audizione, mentre leggiamo dalla cronaca di bambini in ipotermia, crolli di solai, assenza di riscaldamento e di corrente elettrica in tanti istituti, con tanti casi in provincia di Palermo – prosegue -. Basti ricordare i crolli nelle scuole Pareto e i disagi alla Perez di Palermo. In tutto ciò, il Movimento Cinquestelle ha messo 9 milioni di euro in finanziaria per i piani di edilizia scolastica, per tre annualità, e 500 mila euro per i piccoli interventi di manutenzione. Chiamiamo alle loro responsabilità coloro che hanno il dovere di intervenire, e finora non l’hanno fatto, per assicurare che le lezioni si svolgano in condizioni di sicurezza e con i confort necessari. Ho preso atto oggi che, finalmente, la prossima settimana si terrà l’audizione da me richiesta ed apprezzo anche l’iniziativa del Codacons che sollecita il Ministro dell’Istruzione ad agire per le sue competenze”.