La festa, la rissa e la coltellata al cuore: ucciso a 19 anni a Napoli

Un amico della vittima ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maresca

NAPOLI – Un ragazzo di 19 anni è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in accoltellamento avvenuta nella serata di ieri nel quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli). La vittima è stata raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l’amico e coetaneo che era con lui è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maresca e non sarebbe in pericolo di vita. Fermati gli altri protagonisti della tragica rissa, due giovani minorenni di Torre Annunziata. A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, dopo la lite verbale tra i ragazzi è scattata la rissa, durante la quale sarebbero spuntati i coltelli. Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non c’è stato nulla da fare