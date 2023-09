La fortuna bacia la Sicilia, vinti 500mila euro in provincia di Palermo

Il Gratta e Vinci fortunato è stato venduto a Balestrate

1' DI LETTURA

BALESTRATE (PALERMO) – Un Gratta e Vinci fortunato è stato venduto a Balestrate, comune in provincia di Palermo, dove sono stati vinti 500 mila euro.

“Siamo felicissimi per il vincitore – dicono i titolari – possiamo solo dire che è una persona umile e che merita tutto questo, sicuramente la sua vita adesso cambierà. Inizialmente credeva di avere vinto 50 mila euro ma lo abbiamo avvisato che c’era uno zero in più. La scheda è stata già depositata e adesso non resta che essere felicissimi per questo risultato”.