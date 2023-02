La invitano al parco ma è una trappola: 13enne aggredita con le forbici

La giovanissima si trova ricoverata in ospedale, ma sembra non sia in pericolo di vita

1' DI LETTURA Le avevano chiesto di raggiungerle ai giardini pubblici di via Roncolevà a Castelbelforte, in provincia di Mantova, nel pomeriggio. Subito dopo, però, la 13enne ha scoperto che si trattava di una trappola: una sua compagna di classe l’ha bloccata e mentre la teneva ferma un’altra la colpiva con pugni e con lunghe forbici. Ad avvisare le forze dell’ordine è stata una donna che abita lì vicino e che ha assistito alla scena. Ha raccontato come le due ragazze hanno lasciato la vittima a terra sanguinante, mentre loro scappavano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il motivo dell’agguato potrebbe essere un ragazzino conteso o, forse, per alcuni voti presi a scuola. La 13enne ha subito colpi alla testa, al volto e alle braccia, perdendo molto sangue. Trasferita in elisoccorso all’ospedale di Verona, le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente sembra siano stati esclusi traumi a organi vitali. Le due ragazze colpevoli dell’aggressione si sono rifugiate ognuna a casa loro. Vista la giovane età, non ancora 14enni, non sono imputabili e al momento sono tornate a casa.

