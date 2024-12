La montagna frana, un enorme masso distrugge i veicoli: 3 morti e un ferito VIDEO

La strada è rimasta bloccata per ore

PERÙ – Nel distretto di San Mateo de Huanchor, in Perù, un’enorme frana ha colpito un pick-up in transito su un’autostrada, causando la morte di tre persone e il ferimento di un’altra. L’autista del veicolo è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale, mentre gli altri tre occupanti sono deceduti sul colpo. Il tragico evento è stato ripreso da una dashcam di un altro veicolo, con le immagini condivise sui social media.

La frana e il masso sui veicoli: altri casi simili

In un incidente simile, sempre nel distretto di San Mateo de Huanchor, una frana ha travolto due camion sulla Carretera Central. Le immagini, registrate da una dashcam, mostrano massi enormi che si staccano dalla montagna, colpendo in pieno i veicoli.

Fortunatamente, in quell’occasione, gli autisti sono sopravvissuti, anche se i camion sono stati completamente distrutti e la strada è rimasta bloccata per ore.

Si sospetta che le forti piogge recenti possano aver destabilizzato il terreno, aumentando il rischio di smottamenti in quest’area montuosa.

