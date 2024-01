La morte di Bacchi a Balestrate, il sindaco: “Evento incontrollabile”

Il dolore per una giovane vita spezzata

PALERMO- Non è semplice organizzare i pensieri intorno a un evento terribile come la morte di un ventenne, nella dinamica tragica – oggetto di indagine – di una rissa e di una serata in discoteca, a Balestrate. Francesco Bacchi non c’è più e nessuna riflessione lo riporterà in vita. Ma bisogna ripartire, con pena, dall’ennesimo strappo, per non abituarsi alla violenza, per non arrendersi. A organizzare alcuni di quei pensieri difficili ci prova il sindaco, Vito Rizzo.

“La comunità è scossa”

“La nostra comunità è scossa – dice Rizzo -. Oggi, ovviamente, si parla soltanto di questo. Siamo colpiti, anche perché il ragazzo è originario di Partinico, il comune accanto. Sulla situazione del contesto devo dire che non c’erano segnali di allarme. Il locale è aperto da un mese. Dopo la prima serata, c’erano state delle segnalazioni per alcune bottiglie di plastica e di vetro, gli alcolici che i ragazzi portano con sé, che bevono prima e che lasciano in giro. Qualcuno si era lamentato per la presenza di un ambulante e per gli schiamazzi. Ma tutto era sotto controllo, specialmente dopo una riunione con le forze dell’ordine. Non c’erano comunicazioni né di risse, né di criticità”.

“Evento incontrollabile”

“Secondo me siamo davanti a un evento incontrollabile – dice il sindaco -. Siamo costretti a confrontarci con cose tremende che non hanno una logica e che investono, in modo ampio, il disagio giovanile. Resta il forte dolore per una giovane vita spezzata. Noi stiamo provando a lavorare per promuovere il territorio e preferiremmo che le cronache che ci riguardano fossero per fatti positivi. Lavoreremo con più forza per rendere i nostri luoghi più belli e sicuri”.