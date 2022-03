La morte di Salvatore in auto, si indaga sullo schianto di Villabate

Febbraio nero sulle strade

PALERMO – Forze dell’ordine al lavoro per capire l’esatta dinamica dell’incidente che domenica è costato la vita a Salvatore Scirè, il 39enne che si è schiantato con la sua Volkswagen Golf a Villabate, in viale Europa. Polizia municipale e carabinieri sono alla ricerca di testimoni e di eventuali immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza della zona.

Le indagini

Scirè aveva svolto la professione di fabbro in passato: lascia la moglie e due bimbi. Ignote le cause dell’incidente: forse un colpo di sonno o una distrazione all’origine dello schianto della Golf con altre tre auto parcheggiate, come racconta oggi il ‘Giornale di Sicilia’. Il corpo di Scirè è stato consegnato alla famiglia dopo il prelievo per gli esami tossicologici. Sull’asfalto, in viale Europa, nessun segno di frenata.

Un febbraio nero sulle strade palermitane

L’incidente di Villabate arriva dopo un febbraio tragico sulle strade palermitane. Domenica 27 febbraio, in viale del fante, la morte di Carlotta Rosano, diciottenne che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento con tre amici. L’impatto, violentissimo, a poca distanza dallo Stadio delle Palme. Il 4 febbraio, invece, era morto Mario Di Peri, giovane motociclista rimasto vittima di un incidente stradale nella zona di Bonagia. nelle stesse ore, lungo la circonvallazione di Monreale, aveva perso la vita il 44enne Carmelo Orlando, vittima di uno scontro tra due auto.