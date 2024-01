La panchina di piazza I Vicerè: “Rubate le scarpe rosse”

Parla il presidente del II municipio

CATANIA – Secondo il presidente del II municipio di Catania Claudio Carnazza, è un “vero e proprio atto criminale”. Sono state rubate le scarpe rosse dalla panchina, simbolo della lotta contro la violenza di genere, in piazza I Vicerè. A parlare come detto è il presidente di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”.

Le parole del presidente

“Se pensano di intimidirci sono fuori strada, noi andiamo avanti con il nostro progetto di cittadinanza attiva – afferma Carnazza – questo furto è un gesto delinquenziale che denota la debolezza e la vigliaccheria di chi non ha argomenti. Noi non ci faremo intimorire e siamo già pronti ad istallare nella panchina nuove scarpe rosse. Alle intimidazioni risponderemo con maggiore determinazione nel portare avanti le nostre idee e i nostri programmi”.

Il progetto

La panchina è stata istallata in piazza I Vicerè nell’ottica dell’iniziativa “Facciamo Prevenzione a Catania” per sensibilizzare la società verso due grandi problemi, contro il Cancro e contro la violenza di genere, che colpiscono l’universo femminile e non solo.

“Che si tratti di “bravate” o di atti intimidatori – ribadisce il presidente della III commissione del II municipio Diego Monasteri- non ci faremo intimidire. Anzi, al contrario, moltiplicheremo i nostri sforzi perché la gente perbene del II municipio lo merita”.