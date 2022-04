La Passalacqua Ragusa vince contro Empoli: ora testa ai playoff

"Una partita che contava poco", dice coach Gianni Recupido

Vittoria nell’ultima di regular season per la Passalacqua Ragusa, che batte a domicilio Empoli e si classifica al quinto posto in virtù del concomitante successo di Lucca in casa con Faenza. Saranno proprio le toscane di coach Andreoli le avversarie del quarto di finale playoff che si svolgerà sulle due partite, andata e ritorno con la differenza canestri, in caso di parità, a decretare quale delle due accederà in semifinale. Gara 1 è in programma martedì 12 aprile al Palaminardi di Ragusa, quindi gara 2 si giocherà a Lucca venerdì 15.

Partita praticamente senza storia quella di ieri sera (6 aprile), contro una Empoli che non aveva più nulla da chiedere al campionato e che ha giocato per onorare la stagione fino alla fine. Dall’altra parte Ragusa, senza Martina Kacerik per un affaticamento, che ha sfruttato l’occasione per oliare al meglio i meccanismi in vista delle partite più importanti. Attacchi che sono stati superiori alle difese con il punteggio che alla fine ha detto 66-95 in favore delle biancoverdi (altro ventello di Hebard).

“Una partita che contava poco – dice coach Gianni Recupido – e che è stata un buon allenamento in vista dei playoff. C’è poco da raccontare se non salutare Empoli e sperare di rivederci presto in campo. Lucca? Bisogna fare una buona partita intanto in casa. La squadra sta migliorando, diciamo che ci stiamo finalmente conoscendo e infatti molti dei quintetti che vado a schierare sono ancora inediti. Bisogna giocare insieme e capire come giocare insieme, la squadra ha tanto talento se riusciamo a mixarci bene non sarà un piacere per nessuno giocare contro di noi, soprattutto quando facciamo la nostra difesa”.