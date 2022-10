La pioggia mette in ginocchio il Trapanese, chiuse due strade statali

La 113 e la 188 fuori gioco, sul posto l'Anas

TRAPANI – Non soltanto l’autostrada A29/ Diramazione Birgi bloccata: il maltempo nel Trapanese ha messo fuori gioco altre due strade statali di importanza strategica. Si tratta della Statale 113 e della Statale 188.

Fango e allagamenti

La Statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è chiusa in corrispondenza dei comuni di Calatafimi e Vita, per la presenza di fango e detriti sulla carreggiata. Stop alle auto anche lungo la Statale 188 ‘Centro Occidentale Sicula’,. nella zona di Maesala, per un allagamento. Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle forze dell’ordine per ausilio alla viabilità e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.