La premier Meloni a Kiev: nel pomeriggio incontro con Zelensky

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione russa. Sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel.

“Sono onorata, doveroso essere qui”, ha detto. Visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte il lungo viaggio in treno per raggiungere Kiev, con un convoglio speciale partito dalla stazione di Przemysl, al confine con la Polonia.