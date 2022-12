La Re Borbone Saber riposa ma la testa è già a Lamezia

Occasione per preparare lo scontro diretto in Calabria ma si ferma Blanco

1' DI LETTURA

PALERMO – Reduce da quattro vittorie consecutive contro Paomar Siracusa, Papiro Fiumefreddo, Sicily Villafranca Tirrena e Callipo Vibo Valentia, la Re Borbone Saber Palermo resterà ferma per il turno di riposo nella nona giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Un’occasione importante per rifiatare e soprattutto per preparare la delicata trasferta di domenica 11 dicembre in casa del Raffaele Lamezia, attualmente secondo in classifica con 3 punti in più dei biancoverdi di Nicola Ferro e che domani 4 dicembre giocherà a Villafranca Tirrena.

La preparazione della Re Borbone Saber purtroppo è stata rallentata da un infortunio alla spalla del capitano Giovanni Blanco: il centrale si sottoporrà alla risonanza magnetica e solo dopo si potrà sapere se sarà disponibile per Lamezia. “Non ci voleva – sottolinea il presidente Giorgio Locanto – perché la squadra sta crescendo, è in forma e concentrata sulla prossima trasferta calabrese, dove ci giocheremo una fetta importante del nostro futuro. Il Lamezia è una delle formazioni più attrezzate e come noi da anni prova il salto in A-3, senza riuscirci. Con Blanco in campo avremmo una ulteriore arma in più e speriamo di recuperarlo, anche se nel nostro organico non mancano i giovani in grado di emergere”.

Il programma della nona giornata: Letojanni-Callipo Vibo Valentia; Aquila Bronte-Papiro Fiumefreddo; Sicily Villafranca Tirrena-Raffaele Lamezia; Paomar Siracusa-Cinquefrondi. Riposano: Universal Viagrande e Re Borbone Saber Palermo.

La classifica: Letojanni 18 punti; Raffaele Lamezia e Universal Viagrande 16; Re Borbone Saber Palermo 13: Sicily Villafranca 10; Aquila Bronte 9; Cinquefronti e Paomar Siracusa 7; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.