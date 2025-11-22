“La Regione istituisce un premio e lo assegna a Schifani, oltre Ionesco”

Parla la vice segretaria del Pd Valentina Chinnici

PALERMO – “Pensavamo di esserci imbattuti in una pagina satirica che parodiava i canali ufficiali della Regione. Invece è tutto vero: la Regione Siciliana istituisce un premio per l’Ambiente e se lo auto assegna. Con motivazioni, peraltro, assai risibili. Siamo davanti ad un parossismo di assurdità, qualcosa che neppure cercando tra le opere di Pirandello e Ionesco”. Lo dice la vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici.

Il riferimento è alla prima edizione del premio ‘Custode dell’Ambiente’. Il riconoscimento è stato istituito dall’assessorato regionale al Territorio e all’ambiente in collaborazione con Arpa Sicilia.

Proclamati tra gli ambasciatori dell’ambiente il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. “Ora però ci piacerebbe sapere – prosegue – l’esborso per questa memorabile performance tra uffici stampa, propaganda e costi per l’evento. E visto che la cerimonia di premiazione si è svolta nella Città dei Templi speriamo, almeno, che – conclude – sia stata inserita nello scarno programma di Agrigento capitale della cultura per catalogare tutto questo nei confini del teatro dell’assurdo che oramai caratterizza il governo di questa Regione”.