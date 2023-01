La replica di Amts: “La nota di Prima l’Italia frutto di un malinteso”

Dopo la nota dei consiglieri comunali.

1' DI LETTURA

CATANIA. L’Amts non si tira indietro e prova ad aggiustare il tiro della questione a proposito dell’interrogazione già annunciata dal gruppo consiliare Prima l’Italia.



“L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA, interpellata, precisa che il 27 gennaio organizzerà, in linea con le proprie finalità statutarie e contrattuali, un convegno di studi e tecnico sul tema del futuro della mobilità dell’area metropolitana di Catania, invitando esperti del settore, rappresentanti istituzionali e gli amministratori delle principali aziende di trasporto italiane.

Siamo convinti che la nota del gruppo consiliare Prima l’Italia, che ovviamente sarà invitato a partecipare come tutti gli altri gruppi consiliari, sia frutto di un malinteso, non potendo essere un convegno di studi la sede idonea per assumere eventuali decisioni che spettano agli organi istituzionali competenti”.