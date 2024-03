La rissa al Caffè Europa, nessun ferito ufficiale: danni e vergogna

Ora si lavora sui video della zona

CATANIA – La polizia è al lavoro per cercare di individuare e denunciare i responsabili della rissa di ieri sera al Caffè Europa. Più complicato, come sempre, sarà provare a dare un senso alla violenza. Nel centralissimo locale catanese più ragazzi – non è chiaro se fossero minorenni – all’improvviso hanno cominciato a litigare in maniera violenta, prendendosi a pugni e calci e facendo volare anche alcuni arredi del locale.

La notizia del giorno – certamente buona, ma che non scalfisce per nulla la gravità del fatto – è che non risultano feriti. O quantomeno nessuno, tra coloro che sono stati coinvolti nella rissa, è andato in ospedale a farsi medicare. Dalla Questura, stamattina, trapela questo dato: in tutti gli ospedali della città non figurano persone con ferite riconducibili a una rissa.

Il video

Sta di fatto che l’episodio è confermato, anche perché da ieri sera circolano anche i video del locale dopo la violenza, con ciò che resta delle consumazioni dei clienti finito a terra. E sui social, nella pagina Facebook che ha diffuso il video “Catania dà spettacolo”, tra i catanesi è già aperto il dibattito su quanto avvenuto. Un caso che fa scalpore, soprattutto, perché si era in pieno centro in prima serata di domenica, peraltro una giornata di festa particolarmente sentita come la Domenica delle Palme.

Il rischio

Piazza Europa in quel momento pullulava di giovani e solo per una fortunata casualità nessuno si è fatto male. Quanto avvenuto conferma tuttavia il clima di violenza diffusa che si respira in città, dove nell’ultimo anno e mezzo non si contano le sparatorie a cielo aperto, i ferimenti e gli episodi di microcriminalità.

Per ricostruire l’episodio, adesso in Questura stanno lavorando sulle immagini delle videocamere a circuito chiuso della zona. Ma sulle indagini, attualmente, il riserbo è assoluto.