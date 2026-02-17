Valerio, 22 anni, è tornato a casa con 21mila euro. Stasera difenderà il titolo

È uno studente universitario di Monreale il nuovo campione de “La Ruota della Fortuna”. Valerio, 22 anni, ha avuto la meglio su Vito, consulente assicurativo, e sulla campionessa in carica, la biologa marina Janis. È accaduto durante la puntata andata in onda lunedì 16 febbraio.

Il concorrente siciliano studia Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico. “E’ un corso innovativo che non è presente in tutte le università. Di base è un corso di laurea in Medicina integrato con Ingegneria biomedica”, ha spiegato a Gerry Scotti.

Gerry Scotti (Foto da video)

“La Ruota della Fortuna”, quanto ha vinto il nuovo campione

Il conduttore ha speso belle parole per Monreale, citando tra le sue bellezze il Duomo e l’accoglienza della gente. “Ci sono stato. Andate a visitarla, è un posto meraviglioso”, ha consigliato.

Arrivato alla fase finale del gioco con 16mila euro, Valerio ha vinto altri 5mila euro a “La Ruota delle Meraviglie” ma non è riuscito ad aggiudicarsi l’ambitissima 550 ibrida.

Supportato in studio dalla fidanzata Erika, Valerio è tornato a casa con 21mila euro e oggi, martedì 17 febbraio, tornerà a “La Ruota della Fortuna” per difendere il titolo di campione.

Gerry Scotti con Valerio (Foto da video)

Ogni sera la sfida con “Affari Tuoi”

Dopo anni di assenza dai palinsesti, “La Ruota della Fortuna” è tornata in onda su Canale 5, riportando in tv uno dei quiz più popolari della televisione italiana portato al successo da Mike Bongiorno. Alla conduzione c’è Gerry Scotti, volto Mediaset da oltre 30 anni. Al suo fianco, a gestire il tabellone, Samira Lui.

Il meccanismo resta fedele alla tradizione. Si gira la ruota, si scelgono le consonanti e si tenta di risolvere il tabellone, ma con uno studio rinnovato e una veste grafica aggiornata agli standard attuali.

Il ritorno del programma che ogni sera, in access prime time, sfida il competitor “Affari Tuoi”, trasmesso su Rai 1, punta a intercettare sia il pubblico nostalgico sia una nuova generazione di telespettatori, confermando la centralità dei game show nell’offerta di intrattenimento della rete ammiraglia Mediaset.