La Russa: “Fratelli d’Italia è il partito che tiene di più all’unità”

Il senatore torna sulle vicende siciliane.

PALERMO – “Fratelli d’Italia in Sicilia ha già dimostrato di tenere più di ogni altro alla unità del centrodestra sia a Messina, convergendo sul candidato di centrodestra scelto autonomamente da forza Italia, sia a Palermo dove, con grande spirito unitario, Carolina Varchi ha rinunciato alla sua candidatura per consentire a Fdi di convergere su Roberto Lagalla”.

Così il vice Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della seconda giornata della conferenza programmatica di FdI. “Lagalla è da tutti ritenuto il miglior candidato possibile al di fuori dalle beghe dei partiti così come siamo d’accordo nel sostenere il Presidente uscente Musumeci alla Regione Sicilia. Ovviamente – conclude La Russa – saremo lieti se Roberto Lagalla troverà modo per far convergere tutto il centrodestra sul suo nome e sulle comuni posizioni politiche”.