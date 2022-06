La Russa: “Gli arresti? Al posto del magistrato avrei aspettato”

Il commento del senatore di Fratelli d'Italia

PALERMO – “Forse a due giorni dal voto se io fossi stato il magistrato avrei aspettato due giorni, ma non voglio fare polemica. Può darsi che abbia avuto esigenze cautelari. Siamo agli antipodi di qualunque forma di criminalità, lo è Roberto Lagalla, lo è FdI e Ignazio La Russa che è siciliano. In tutte le liste può capitare, specie a un non iscritto, che ci sia una persona che abbia un problema giudiziario ma se non ce l’ha prima di metterlo in lista non è sicuramente responsabilità del partito”. Così il senatore di FdI, Ignazio La Russa, commentando l’arresto del candidato Francesco Lombardo nella lista di FdI, a margine della manifestazione per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo.

La Russa poi ha parlato di alleanze. “L’abbraccio tra Meloni e Salvini a Verona rappresenta la conferma di quello che ho sempre voluto, sperato e saputo: il centrodestra troverà la sintesi su tutto perché il problema nazionale non è solo la questione siciliana”. Così il senatore di FdI rispondendo ai cronisti a margine della chiusura della campagna elettorale di Roberto Lagalla e riferendosi anche alle divergenze sulla candidatura alla presidenza della Regione siciliana di Nello Musumeci.