La Seap Aragona tornerà in campo per disputare i playout

Soltanto due formazioni su otto conquisteranno la salvezza

ARAGONA (AG) – Turno di riposo per la Seap Dalli Cardillo Aragona nell’ultima giornata di regular season del campionato di A2. La squadra di coach Giangrossi tornerà in campo nella seconda e decisiva fase della stagione, nei playout che scatteranno tra qualche settimana. Capitan Caracuta e compagne inseguiranno la salvezza sfidando in gare di andata e ritorno le quartultime formazioni del girone B della Serie A2: Club Italia, Catania, Modica e Vicenza.

Il regolamento prevede che ogni squadra partirà in classifica con in dote i punti conquistati in regular season e soltanto due formazioni su otto conquisteranno la salvezza. Nel caso della Seap Dalli Cardillo Aragona i punti in classifica sono 14. Poi c’è il Vicenza a quota 20, il Club Italia con 19 punti, Catania 16 e Modica con 7 punti. Del girone A le altre squadre che parteciperanno ai play out sono Altino (0 punti), Sant’Elia (15 punti) e una tra Olbia (33 punti), Ravenna (31 punti) e Marsala (30 punti). La griglia definitiva sarà decisa dopo i risultati dell’ultima giornata in programma nel corso del week end.