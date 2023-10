La sentenza di Catania, Nordio: “Tante criticità, ricorreremo in Cassazione”

Il question time del Guardasigilli alla Camera

CATANIA – “Abbiamo esaminato il provvedimento con attenzione e trovato criticità nell’interpretazione di alcune norme che sono complesse. Nella parte motiva ci sono distonie di ordine tecnico che valutando stiamo valutando assieme al ministero degli interni che proporrà con noi ricorso per Cassazione”. Lo ha detto il ministro Carlo Nordio al question time alla Camera dei deputati (IL VIDEO) parlando dell’ordinanza con cui la giudice Iolanda Apostolico di Catania ha annullato il trattenimento nel Cpr di Pozzallo di quattro migranti. E ha aggiunto: “Nessuno vuole ripetere gli anni di piombo del conflitto tra politica e magistratura”.

La linea del governo

“Questo ministro è in perfetta sintonia con l’indirizzo della presidente del Consiglio, cioè perfettamente in linea con ciò che ha detto Giorgia Meloni“. Ha detto parlando di sé in terza persona il ministro della Giustizia. “La situazione è complessa, molto più di quanto possa essere riassunto nell “ordinaria polemica politica che ha connotati effervescenti. Anche la stessa magistratura ha usato nei confronti del governo e del parlamento espressioni non proprio pacifiste”, ha detto ancora.

“Non mi pare – ha spiegato il ministro Nordio – che sia in atto uno scontro istituzionale o che le espressioni usate dal presidente del Consiglio hanno per oggetto uno scontro istituzionale. La magistratura è ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere come stabilito dalla Costituzione. Nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio della sua autonomia e indipendenza”.

“Questione tecnica”

Si tratta dunque, ha aggiunto Nordio di “un problema squisitamente tecnico che non mette minimamente in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Il resto fa parte di quelle modalità per così dire di dialettica politica”.

“Naturalmente questo ministro è perfettamente allineato ed è in perfetta sintonia con quello che è il sentire e l’indirizzo della Presidenza del Consiglio che esprime, come è scritto nella Costituzione l’indirizzo politico del governo. Quindi io sono perfettamente consapevole e perfettamente in linea – ha concluso il ministro – con quello che ha detto il presidente Meloni”.

Il dibattito in aula

“Nessuno contesta che il governo ricorra in Cassazione, quello che è in contestazione sono le dichiarazioni del vice presidente e del presidente del Consiglio. Le parole gravissime di Meloni hanno contestato non il merito della disapplicazione, hanno palesemente contestato il potere del giudice di poter disapplicare una legge. Questo significa andare dritti come un treno contro lo Stato di diritto e contro la separazione liberale dai poteri”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, nel corso di un question time al ministro della giustizia Nordio sul ‘caso’ del giudice di Catania.

“Un presidente del Consiglio che si esprime contro le facoltà di un giudice, anziché entrare nel merito, cozza con lo Stato di diritto e inficia qualsiasi possibilità della sua maggioranza, del suo governo e del ministro Nordio di portare a casa una riforma basata sullo Stato di diritto, la Costituzione italiana e le regole europee”, ha concluso