Polemiche sulla sentenza di Catania, Piantedosi: “La impugneremo”

"Stiamo lavorando per il ricorso", spiega il Ministro

CATANIA – “Non c’è nessuno scontro con la magistratura, come ha precisato il presidente Meloni. Mi riporto le parole che ha detto il presidente dell’Anm il quale ha parlato di democrazia: è giusto sottolinearlo. È la democrazia anche per lo Stato impugnare in Cassazione i provvedimenti di un giudice. Stiamo lavorando per proporre ricorso perché riteniamo che punti qualificanti di quella sentenza sono secondo noi profondamente sbagliati. La sentenza si fonda su una presunta contrarietà delle normative che abbiamo introdotto, che invece abbiamo condizionato all’ordinamento internazionale, quindi sicuramente impugneremo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Sentenza di Catania: il Question time

E, intanto, nel pomeriggio question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio vedrà Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondere a una interrogazione sulla riforma della giustizia e sui rapporti tra esecutivo e magistratura, alla luce di dichiarazioni relative a una recente decisione del tribunale di Catania. Una polemica che non conosce fine.

“La sentenza la puoi impugnare ma fra impugnare una sentenza e attaccare la magistratura c’e’ una differenza”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Sky sui migranti trattenuti in un Cpr. “Tutto il rumore che sentite non ha nulla a che fare con la gestione del fenomeno migratorio”, ha aggiunto.

“Come Forza Italia ci teniamo che casi singoli non distraggano il nostro obiettivo complessivo che è una riforma della giustizia di cui l’Italia ha estremo bisogno. Sulla sentenza di Catania in particolare confidiamo che impugnandola e difendendosi nel processo e non dal processo abbiamo motivo di ritenere che questo possa essere cambiato. Non vogliamo una guerra santa contro la magistratura ma vogliamo fare una riforma giusta della giustizia”. Ha invece dichiarato il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.