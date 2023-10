Caso Catania, Nordio: “Sintonia con Giorgia Meloni” VIDEO

Le parole del ministro della Giustizia

1' DI LETTURA

ROMA – Caso Catania, interrogazioni e risposta in diretta al Question time della Camera. “Questo ministro – ha detto Carlo Nordio, titolare del dicastero della Giustizia – è in perfetta sintonia con l’indirizzo della presidente del Consiglio, cioè perfettamente in linea con ciò che ha detto Meloni”. Il ministro è intervenuto mentre divampa la polemica sulle sentenze della giudice Iolanda Apostolico, finita sotto attacco per la liberazione di alcuni migranti dal centro di espulsione di Pozzallo

Caso Catania, l’intervento

Il ministro ha ripercorso il caso della giudice di Catania che ha revocato il trattenimento di quattro migranti dal Cpr di Pozzallo. GUARDA IL VIDEO