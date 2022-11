La Serie B si ferma, il Palermo di Corini riordina le idee

Dopo la sconfitta di Cosenza i rosa si proiettano già alla sfida contro il Venezia

PALERMO – Il campionato di Serie B si ferma nel weekend 19-20 novembre per gli impegni delle squadre nazionali. Il Palermo guidato dal tecnico Eugenio Corini, nel fine settimana prima di questa sosta, è uscito sconfitto dallo stadio San Vito – “Gigi Marulla” per mano dei padroni di casa del Cosenza. In una partita rocambolesca, con cambi di fronte da una parte e dall’altra, i calabresi sono usciti dal tunnel delle cinque sconfitte senza interruzioni battendo i rosanero con il risultato finale di 3-2. La squadra del capoluogo siciliano ha così arrestato la serie di risultati utili consecutivi, che aveva visto i rosa ottenere otto punti in quattro partite grazie a due pareggi e due vittorie. Il Cosenza, infatti, non ha permesso ai rosanero di ottenere il terzo successo di fila e il secondo in trasferta dopo il trionfo di Modena.

Una striscia di buoni risultati che si è fermata anche a causa del rigore sbagliato da Brunori durante i minuti finali del match. Dopo una doppietta del numero 9 dei rosanero, quasi al 90’ l’italo-brasiliano avrebbe potuto mettere a segno il gol del 3-3, nonché la sua prima tripletta nel campionato cadetto. Il capitano del Palermo però si è fatto ipnotizzare dall’ex Marson, che ha parato il penalty mantenendo il risultato finale di 3-2 per i cosentini. Un risultato molto ampio, inoltre, derivato anche da diversi errori difensivi messi in atto dalla retroguardia dei siciliani. Posizionamenti non corretti e imbucate degli avversari hanno fatto tornare i fantasmi del passato nella linea di difesa del Palermo. Così, contro il Cosenza, è arrivata anche la quinta gara in stagione in cui la squadra rosanero subisce almeno tre gol.

DOPO LA SOSTA

L’allenatore originario di Bagnolo Mella, al termine della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B, ha detto la sua in merito all’incontro, rimanendo lucido e concedendo un punto di vista coerente con quanto visto durante la partita: “Bisogna avere un giudizio globale sulla gara. Le due squadre hanno provato a giocare e a superarsi ogni secondo della gara, il rammarico è non portare a casa un pareggio che nel complesso meritavamo”. Una sconfitta, dunque, che arriva in un periodo positivo per i siciliani, proiettati al consolidamento tanto ricercato proprio dal tecnico lombardo. Grazie alla sosta del campionato, però, i rosanero avranno diversi giorni per recuperare le forze, rivedere alcuni errori e puntellare la propria idea di gioco per migliorarla ulteriormente.

Domenica 27 novembre, allo stadio “Renzo Barbera”, arriverà il Venezia. I lagunari, retrocessi nella passata stagione dal massimo campionato italiano, sono penultimi in classifica a quota 9 punti, appena sopra al Perugia, attuale fanalino di coda di questa Serie B. Un’altra gara alla mano per i rosanero, ma da non sottovalutare per le condizioni della squadra ospite molto simili a quelle del Cosenza. Entrambe le compagini saranno in cerca di riscatto e la sfida si preannuncia entusiasmante già diversi giorni prima.