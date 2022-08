La Sicilia brucia, strade e autostrade chiuse per le fiamme

L'elenco delle arterie bloccate

1' DI LETTURA

PALERMO – Il forte vento di Scirocco e gli incendi stanno mettendo a dura prova la viabilità in Sicilia. La situazione più grave ruota attorno a Palermo, dove le fiamme stanno lambendo la zona di Borgo nuovo. In diversi punti dell’Isola si registrano chiusure di arterie dovute alle fiamme che lambiscono la sede stradale.

La Palermo-Catania

L’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. In azione il personale di Anas che sta cercando di alleviare i disagi dei tanti finiti in coda e sotto i 40 gradi. Chiusa, e poi riaperta, la strada Statale 113 a causa di un incendio nella zona di Alcamo.

La Palermo-Sciacca

Ed è stata riaperta anche la strada statale 624 Palermo-Sciacca, in precedenza chiusa al traffico all’altezza di Monreale per la presenza di un incendio ai margini della sede stradale. Le auto erano state indirizzate verso gli svincoli di Giacalone e Piana degli Albanesi.