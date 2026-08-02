La Sicilia che (non) vorrei: chi scrive e chi resta solo a guardare

La domanda che rivolgiamo a voi. Aspettiamo una risposta

La Sicilia che (non) vorrei. Ecco il titolo dell’estate che il nostro giornale propone alla sua comunità di amiche e amici. Con una postilla: c’è chi scrive e chi resta solo a guardare. Diamo l’opportunità di un pensiero da esprimere. Quale Sicilia vorresti, quale non vorresti? Vuoi raccontarcelo per provare a cambiare qualcosa? Che storie hai vissuto? Cosa ti ha fatto arrabbiare? Cosa ti è piaciuto?

Come partecipare

La modalità è semplice. Basta inviare una mail a direttore@livesicilia.it, con un testo, spiegando se si vuole essere riconoscibili (che male c’è) o se si preferisce non firmare. I contributi firmati, nella valutazione della pubblicabilità, avranno la precedenza.

La stessa questione porremo a politici, sindacalisti, personaggi di rilievo. Per uscire dal vago e creare una mappa di contenuti per chi dovrà guidare un rinascimento improrogabile. Perché questa Sicilia o rinasce o sarà condannata alla perpetua marginalità.

La Sicilia che (non) vorrei

La Sicilia che (non) vorrei premette una domanda: a quale Sicilia dobbiamo credere? Alla Sicilia, come ogni estate, sfregiata dagli incendi? (nella foto) Alla Sicilia sfolgorante del recupero del Castello Utveggio? Alla Sicilia della buona politica che – non stupitevi – esiste, per quanto, spesso anonima? Alla Sicilia degli strapuntini, dei traccheggi, della cattiva politica che pensa solo a se stessa? Alla Sicilia della sanità devastata? Alla Sicilia di chi onora la sua missione in corsia? Alla Sicilia della questione morale irrisolta? Alla Sicilia eticamente irremovibile…

Leggi anche Parla Edy Tamajo: “Il no alla rabbia, la Sicilia, il bis di Schifani” Il Presidente Mattarella nel Castello Utveggio sottratto all’incuria Politica e antimafia a pezzi: ma c’è una Sicilia che vuole rinascere

Tutte queste Sicilie compongono l’unica Sicilia, in un miscuglio contraddittorio. Ma dobbiamo mettere ordine e stabilire una rotta, con le idee, come sempre. La Sicilia che (non) vorrei. Non restiamo a guardare.

Scrivi a direttore@livesicilia.it